Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд

Посадовець запевнив у готовності США повністю використати авторизоване Конгресом фінансування для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця терміну чинного президента Джо Байдена Штати передадуть Україні допомогу на всю суму у 61 млрд дол., затверджену Конгресом.

Про це Блінкен сказав після завершення міністерського засідання НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар США повідомив, що загалом його держава надала Україні 102 млрд дол. допомоги, а партнери Штатів – 158 млрд дол.

"У термін, який лишився для чинної адміністрації США, вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, "щоби і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці", – цитує видання американського посадовця

Блінкен запевнив у готовності США повністю використати авторизоване Конгресом фінансування для України.

"Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 мільярд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні [ухваленому навесні 2024 року]", – заявив держсекретар.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони США оголосили про передавання України нового пакета військової допомоги на 725 млн. дол.

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