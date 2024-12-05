Блинкен объяснил, почему Украине не предоставят приглашение в НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал проведение реформ приоритетом в вопросе вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает Укринформ.

На вопрос, почему США не убедили союзников предоставить Украине приглашение в НАТО, он ответил, что для членства в Альянсе необходимо провести необходимые меры.

"Я считаю, что важнейшая практическая составляющая, а практическая составляющая — это принять необходимые меры, чтобы получить членство", — отметил Блинкен.

Он заявил, что Украине следует проводить реформы в дальнейшем.

"Она добилась значительного прогресса в этих реформах только за последний год или около того, но ей нужно сделать больше", — заметил глава Госдепа.

Блинкен заявил, что для США является приоритетом поддержка Украины, которая движется путем присоединения к НАТО, поэтому было создано специальное командование НАТО.

"Мы никогда раньше в истории НАТО не делали этого", — добавил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен сообщил, когда Украина получит 50 млрд долларов замороженных активов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сибига ответил, настаивает ли Украина на вступлении в НАТО во время войны.

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