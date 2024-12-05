"Арсенал" с Зинченко в стартовом составе обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

"Канониры" сократили отставание от "Ливерпуля", который продолжает уверенно лидировать.

"Арсенал" дома победил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 14 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. После перерыва "канонирам" удалось открыть счет в игре – на 54-й минуте отличился Юрьен Тимбер.

На 73-й минуте лондонский клуб развил свое преимущество – второй мяч в ворота "манкунианцев" отправил Уильям Салиба.

Отметим, что украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко впервые с августа вышел в стартовом составе на матч АПЛ. Он провел на поле 70 минут, после чего его заменил Микель Мерино. На 66-й минуте украинец получил желтую карточку.

После этой победы "Арсенал" (28 очков) занимает третье место в АПЛ, уступая "Челси" по дополнительным показателям. "Канониры" сократили отставание от лидера "Ливерпуля" до 7 баллов. "Манчестер Юнайтед" (19 пунктов) размещается на 11-й позиции.

В следующем туре АПЛ команда Микеля Артеты 8 декабря на выезде сыграет против "Фулхэма", а подопечные Рубена Аморима днем ранее примут "Ноттингем".

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