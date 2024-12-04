"Челси" без Мудрика уничтожил худшую команду АПЛ

"Пенсионеры" вышли на вторую строчку в чемпионате Англии.

"Челси" на выезде разгромил "Саутгемптон" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Мерис" в Саутгемптоне завершился со счетом 1:5 .

Уже на 7-й минуте встречи лондонцев вывел вперед Аксель Дисаси. "Святые" ответили через четыре минуты голом Джо Арибо. Однако затем за "синих" отличились Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке на 17-й и 34-й минутах соответственно.

Перед перерывом хозяева еще и остались в меньшинстве – на 40-й минуте прямую красную карточку заработал Джек Стивенс.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески воспользовались численным преимуществом и довели дело до разгрома. На 77-й минуте забил Коул Палмер, а точку в этом матче на 87-й минуте своим точным ударом поставил Джейдон Санчо.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик остался вне заявки на этот поединок из-за болезни.

Благодаря этой победе "Челси" (28 очков) вышел на вторую строчку в чемпионате Англии. "Саутгемптон" (5 баллов) находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре "Челси" 8 декабря на выезде встретится с "Тоттенхэмом", а "Саутгемптон" днем ранее приедет в гости к "Астон Вилле".

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