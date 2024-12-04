"Сбивать нечем": эксперт рассказал о самом эффективном варианте противодействия вражеским КАБам

Специалисты активно ищут способы, позволяющие противодействовать КАБам, а пока их проще уничтожать на земле.

Управляемые авиабомбы (КАБы) являются очень сложными воздушными целями для обезвреживания.

Об этом рассказал специалист по связи для армии Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью LIGA.net.

По его словам, возможности противодействовать КАБам вообще очень ограничены из-за их тактико-технических характеристик.

"Проблема в том, что КАБ летит очень быстро, считанные минуты. Нашему РЭБ за 2-4 минуты влиять на его навигационную систему очень сложно", – отметил эксперт.

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Он объяснил, что КАБ летит к запрограммированной цели и во время полета управляется только сигналами спутниковой навигации.

"То есть выходит истребитель Су-24 на точку сброса КАБ на 10 км высоты, КАБ сбрасывается и с начальной скоростью 1000 км в час он летит по инерции, падая к цели. Поэтому нам его сбивать нечем, и РЭБ против него тоже проблематичен", – отметил эксперт.

Сергей Бескрестнов также рассказал, что специалисты сейчас активно ищут способы, позволяющие подавлять КАБ с точки зрения РЭБ. Но сейчас самым эффективным вариантом противодействия управляемым авиабомбам остается уничтожение на земле вражеских самолетов-носителей и складов боеприпасов.

Напомним, утром 4 декабря россияне ударили двумя КАБами по Константиновке. Трое мужчин получили легкие ранения.

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