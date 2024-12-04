Россияне ударили КАБами по Константиновке: есть раненые

Утром 4 декабря русские ударили двумя КАБами по Константиновке. Трое мужчин получили легкие ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Добавляется, что повреждены 4 многоэтажки, 4 предприятия, 3 линии электропередач и газопровод.

"В очередной раз призываю всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, 3 декабря армия Российской Федерации обстреляла Константиновку в Донецкой области из артиллерии. В результате обстрела погиб один человек, а трое получили ранения.

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