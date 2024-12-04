"Челсі" без Мудрика знищив найгіршу команду АПЛ

"Пенсіонери" вийшли на другу сходинку в чемпіонаті Англії.

"Челсі" на виїзді розгромив "Саутгемптон" у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Меріс " у Саутгемптоні завершився з рахунком 1:5 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі лондонців вивів уперед Аксель Дісасі. "Святі" відповіли через чотири хвилини голом Джо Арібо. Однак потім за "синіх" відзначилися Крістофер Нкунку та Ноні Мадуеке на 17-й і 34-й хвилинах відповідно.

Перед перервою господарі ще й залишилися в меншості – на 40-й хвилині пряму червону картку заробив Джек Стівенс.

У другому таймі підопічні Енцо Марески скористалися чисельною перевагою та довели справу до розгрому. На 77-й хвилині забив Коул Палмер, а крапку в цьому матчі на 87-й хвилині своїм точним ударом поставив Джейдон Санчо.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик залишився поза заявкою на цей поєдинок через хворобу.

Завдяки цій перемозі "Челсі" (28 очок) вийшов на другу сходинку в чемпіонаті Англії. "Саутгемптон" (5 балів) перебуває на останній, 20-й позиції.

У наступному турі "Челсі" 8 грудня на виїзді зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Саутгемптон" днем раніше завітає в гості до "Астон Вілли".

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