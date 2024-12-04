Блинкен сообщил, когда Украина получит 50 млрд долларов замороженных активов РФ

По словам Блинкена, 50 млрд долларов будут переведены в ближайшие недели и из США, и из Европы.

Замороженные российские активы в размере 50 млрд долларов будут переведены Украине в ближайшие недели и из США, и из Европы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас нам удалось, используя замороженные российские активы, выделить Украине 50 млрд долларов, которые будут переведены в ближайшие недели и из США, и из Европы, и которые обеспечат Украине финансовую поддержку на время следующего года", — сказал Блинкен.

Он добавил, что Украине необходимы деньги и ресурсы для поддержки экономики и обороны.

"Боеприпасы, все, что с этим связано, будь то ПВО, ракеты или бронетехника. Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что возможно", — отметил Блинкен.

Напомним, ранее говорилось, что к концу срока действующего президента Джо Байдена США передадут Украине помощь на всю сумму в 61 млрд долларов, что утвердил Конгресс.

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