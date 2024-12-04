Украина готовит санкции против грузинских властей – Зеленский

Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции
Вечером 4 декабря президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Санкции против грузинских властей
Сегодня Зеленский заслушал доклад по ситуации в Грузии. Он подчеркнул, что события в Грузии – это проблемы не только грузинского народа, ведь сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России.
"Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям", – сказал он.
Глава государства поручил подготовить соответствующие санкционные решения.
Последствия событий в Сирии в Украине
Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил президенту по поводу российских намерений на ближайшее время и ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Других деталей Зеленский не уточнил.
"Тысяча Зеленского"
По словам Зеленского, уже почти 5 миллионов украинцев дали заявки на зимнюю выплату "Е-Поддержки". Сегодня вошла в программу "Укрпочта". Ожидается, что с ее помощью "зимнюю есть-поддержку" получат более 2 миллионов человек, получающих пенсии и социальные платежи через Укрпочту.
Фронт
"Доклад Главкома Сырского: фронт, наши шаги для усиления направлений. Снабжение в бригады. Курская операция", – лаконично сообщил Зеленский о сложных событиях на фронте.
Ранее сообщалось, что в Грузии начались обыски и жестокие задержания лидеров оппозиции.
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