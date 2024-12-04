Украина готовит санкции против грузинских властей – Зеленский

Вечером 4 декабря президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Санкции против грузинских властей

Сегодня Зеленский заслушал доклад по ситуации в Грузии. Он подчеркнул, что события в Грузии – это проблемы не только грузинского народа, ведь сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России.

"Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям", – сказал он.

Глава государства поручил подготовить соответствующие санкционные решения.

Последствия событий в Сирии в Украине

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил президенту по поводу российских намерений на ближайшее время и ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Других деталей Зеленский не уточнил.

"Тысяча Зеленского"

По словам Зеленского, уже почти 5 миллионов украинцев дали заявки на зимнюю выплату "Е-Поддержки". Сегодня вошла в программу "Укрпочта". Ожидается, что с ее помощью "зимнюю есть-поддержку" получат более 2 миллионов человек, получающих пенсии и социальные платежи через Укрпочту.

Фронт

"Доклад Главкома Сырского: фронт, наши шаги для усиления направлений. Снабжение в бригады. Курская операция", – лаконично сообщил Зеленский о сложных событиях на фронте.

Ранее сообщалось, что в Грузии начались обыски и жестокие задержания лидеров оппозиции.

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