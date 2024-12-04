Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський

Ввечері, 4 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Санкції проти грузинської влади

Сьогодні Зеленський заслухав доповідь по ситуації в Грузії. Він наголосив, що події в Грузії – це проблеми не лише грузинського народу, адже сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії.

"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій", – сказав він.

Глава держави доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

Наслідки подій в Сирії на Україну

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів президентові щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини. Інших деталей Зеленський не уточнив.

"Тисяча Зеленського"

За словами Зеленського, вже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки". Сьогодні увійшла в програму Укрпошта. Очікується, що за її допомогою "зимову є-підтримку" отримають більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту.

Фронт

"Доповідь Головкома Сирського: фронт, наші кроки для посилення напрямків. Постачання в бригади. Курська операція", – лаконічно повідомив Зеленський про складні події на фронті.

Раніше повідомлялося, що у Грузії почались обшуки і жорстокі затримання лідерів опозиції.

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