Астрологічний прогноз на 5 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна складати плани на майбутнє, все, що буде задумано сьогодні, незабаром набуде реальних рис.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і перебігають без ускладнень, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння — вони можуть негативно вплинути на стан кишечника.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна займатися любовною магією – насамперед, приворотами та відворотами.

Сни дня: неприємні сни свідчать про проблеми зі здоров'ям, стан якого треба звернути увагу.

Табу дня: не можна виявляти агресію, навіть якщо привід для неї буде поважним.

Цитата дня: «Мудрий може змінювати думку, дурень – ніколи» (Імануїл Кант).

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