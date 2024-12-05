Слідом за Шольцем Україну відвідає лідер німецької опозиції Мерц

Це буде його другий візит з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що найближчим часом відвідає Україну, що стане його другим приїздом з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він заявив під час виступу у Берліні, інформує ntv.

Мерц розповів, що планує відвідати Україну найближчими днями, а після поїздки проінформує європейський партнерів про її результати.

Зазначимо, шо останній раз Мерц приїжджав до України в травні 2022 року та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Фрідріх Мерц вважається одним з найголовніших кандидатів на пост майбутнього канцлера Німеччини після проведення виборів, які відбудуться 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може відправити своїх миротворців до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц розповів, що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.

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