Росія не використовує війська КНДР у боях проти українців — ЦНС

Російські загарбники використовують найманців з Північної Кореї для чергування на блокпостах, не залучаючи їх до безпосередніх бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У ЦНС повідомили що найманців підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді.

"Наразі північних корейців залучають до несення чергування на спостережних пунктах та блокпостах, також вони охороняють райони зосередження ворожих військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС заявили, що залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається.

"Фактично залучення північнокорейських бойовиків дозволили кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути в м’ясорубку на передову, адже життя росіянина нічого не вартує на відміну від життя найманця", - пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР ударами по Україні випробувала свою ракети і тепер їх вдосконалить.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія використовує боєприпаси, які Північна Корея мала утилізувати.

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