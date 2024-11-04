Зеленський провів нараду про війну: деталі

Глава держави повідомив про важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту.

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів нараду щодо ситуації на фронті та постачання озброєння.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський провів нараду з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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Учасники наради детально обговорили ситуацію на фронті. Найбільша увага – Покровський, Курахівський, Торецький та Купʼянський напрямки.

Президент заслухав окрему доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу держкордону України.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", – заявив Зеленський.

Умєров доповів щодо постачання до війська дронів українського виробництва. За словами президента, затверджені плани постачання виконуються.

Зеленський доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних операцій.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська просунулася поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара в Донецькій області.

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