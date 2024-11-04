Зеленский провел совещание о войне: детали

Глава государства сообщил о важных сдвигах в вопросах поставок от партнеров для фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел совещание по ситуации на фронте и поставкам вооружения.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

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Участники совещания подробно обсудили ситуацию на фронте. Самое большее внимание – Покровское, Кураховское, Торецкое и Купянское направления.

Президент заслушал отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи госграницы Украины.

"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", – заявил Зеленский.

Умеров доложил о поставках в войска дронов украинского производства. По словам президента, утвержденные планы снабжения выполняются.

Зеленский поручил министру обороны дополнительно увеличить заказы украинских дронов для соответствующих операций.

К слову, аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Северска, Покровска, Курахово и Угледара в Донецкой области.

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