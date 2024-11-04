Первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области

Накануне разведка информировала о переброске 7 000 северокорейских военных в районы возле Украины.

Первые военные из Северной Кореи уже попали под обстрел в Курской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Первые военные кндр уже попали под обстрел на Курщине", – говорится в коротком заявлении.

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Напомним, по данным украинской разведки, в последнюю неделю октября россияне перебросили из своего Приморского края в районы вблизи Украины свыше 7 000 солдат из Северной Кореи.

В то же время президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 ноября сообщал, что первые тысячи солдат из КНДР уже находятся недалеко от украинской границы. "Украинцы будут вынуждены защищаться от них", – отмечал глава государства.

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