Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области

Первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области

Войска КНДР/Коллаж ТСН.ua

Накануне разведка информировала о переброске 7 000 северокорейских военных в районы возле Украины.

Первые военные из Северной Кореи уже попали под обстрел в Курской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Первые военные кндр уже попали под обстрел на Курщине", – говорится в коротком заявлении.

Напомним, по данным украинской разведки, в последнюю неделю октября россияне перебросили из своего Приморского края в районы вблизи Украины свыше 7 000 солдат из Северной Кореи.

В то же время президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 ноября сообщал, что первые тысячи солдат из КНДР уже находятся недалеко от украинской границы. "Украинцы будут вынуждены защищаться от них", – отмечал глава государства.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Москва перебросила 7 тысяч солдат КНДР к украинской границе!

Москва перебросила 7 тысяч солдат КНДР к украинской границе!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация