Відключення світла 5 грудня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

В Україні у четвер, 5 грудня, графіки відключення світла діють від вже від ранку Обленерго будуть задіювати одну та дві черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень,

07:00 – 20:00 — дві черги відключень,

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Тим часом для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть діяти від 05:00 до 23:00.

Енергетики наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. А тому радять актуальну інформацію про графіки відключень у тому чи регіоні дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.