Підвищення тарифів на газ, тепло і світло: Шмигаль зробив важливу заяву

В уряді обіцяють. що тарифи будуть незмінні.

До кінця опалювального сезону в Україні не будуть підвищуватися тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 3 грудня.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - зазначив Шмигаль.

За його словами четверта програма "Зимової підтримки" - це незмінні зимові тарифи.

Як повідомлялося, в Україні підвищили податки. Тож доведеться платити українцям вже не 1,5%, а 5% військового збору. Бізнес теж "влетить в копієчку".

Зміни з 1 грудня: Зимова єПідтримка, Збільшення податків, Нові правила бронювання працівників

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