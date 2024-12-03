Підвищення тарифів на газ, тепло і світло: Шмигаль зробив важливу заяву

В уряді обіцяють. що тарифи будуть незмінні.
До кінця опалювального сезону в Україні не будуть підвищуватися тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 3 грудня.
"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - зазначив Шмигаль.
За його словами четверта програма "Зимової підтримки" - це незмінні зимові тарифи.
Як повідомлялося, в Україні підвищили податки. Тож доведеться платити українцям вже не 1,5%, а 5% військового збору. Бізнес теж "влетить в копієчку".