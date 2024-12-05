У Зеленського зробили заяву про мобілізацію 18-річних

Зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні не планується.

Радник президента України Дмитро Литвин заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років.

Про це посадовець написав у соцмережі X.

У коментарях до одного з дописів 5 грудня Литвин заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

"Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних", – коротко прокоментував радник президента.

Допис Дмитра Литвина / Скриншот

Нагадаємо, 4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію.

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