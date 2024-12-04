Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію – Блінкен

Держсекретар США акцентував, що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди.

Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.

Про це посадовець сказав на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Блінкен заявив про необхідність непростих рішень для України щодо мобілізації громадян.

Також читайте Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

"Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", – висловився держсекретар США.

Водночас він додав, що "у нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Читайте також: