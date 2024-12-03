"Їх у нас найменше": Притула висловився про мобілізацію 21-23-річних

У разі зниження мобілізаційного віку, в Україні через 20 років утвориться "діра" в народжуваності.

Коли в Україні підіймається питання зниження мобілізаційного віку до 21-23 років, слід враховувати, що це покоління має найменшу чисельність.

Про це громадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів у інтерв’ю ТСН.

Притула висловився на тему зниження мобілізаційного віку для поповнення української армії.

"У нас коли заходить мова, що спустити мобілізаційний вік до 23-ох – 21-го, нам потрібно уважно подивитися на картинку демографічної ситуації в Україні. У здоровому суспільстві демографічна картина така, як ялиночка: йде пірамідка на звуження, бо людей фізично не стає, але зростає молодняк, підлітки. В Україні демографічна картинка – неправильна клепсидра з малесенькою "спідничною", з широкою вверх горловиною, що свідчить про превалювання літніх людей. А горловинка – це покоління 20-25. Їх у нас найменше у демографічній статистиці", – розповів громадський діяч.

У разі мобілізації людей цього покоління, в Україні через 20 років утвориться "діра" в народжуваності.

"Я розумію поведінку української влади, яка розуміє, що мобілізація цього сегменту суспільства може призвести до того, що через 20-25 років у нас буде просто дірка по народжуваності, у нас просто не будуть з’являтися дітки", – пояснив Притула.

Він додав, що "тут вже питання лежить у великих пластах":

"Чи посилення наповнення українського війська шляхом грамотного рекрутингу, чи збільшення грошового цензу заохочення, чи робота з певними групами, які зараз мають відтермінування від військової служби у зв’язку з багатодітністю. Подивимось, поживемо – побачимо".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

До слова, речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків віком 18-25 років. Рішення про мобілізацію від 18 років залежатиме від ситуації на фронті.

Читайте також: