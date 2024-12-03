"Их у нас меньше всего": Притула высказался о мобилизации 21-23-летних

В случае снижения мобилизационного возраста, в Украине через 20 лет образуется "дыра" в рождаемости.

Когда в Украине поднимается вопрос снижения мобилизационного возраста до 21-23 лет, следует учитывать, что у этого поколения самая маленькая численность.

Об этом общественный деятель, основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал в интервью ТСН.

Притула высказался по поводу снижения мобилизационного возраста для пополнения украинской армии.

"У нас когда заходит речь, что спустить мобилизационный возраст до 23-21-го, нам нужно внимательно посмотреть на картинку демографической ситуации в Украине. В здоровом обществе демографическая картина такая, как елочка: идет пирамидка на сужение, потому что людей физически не стает, но растет молодняк, подростки. В Украине демографическая картинка – неправильная клепсидра с крошечной "юбочной", с широкой вверх горловиной, что свидетельствует о превалировании пожилых людей. А горловинка – это поколение 20-25. Их у нас меньше всего в демографической статистике", – рассказал общественный деятель.

В случае мобилизации людей этого поколения, в Украине через 20 лет образуется "дыра" в рождаемости.

"Я понимаю поведение украинской власти, понимающей, что мобилизация этого сегмента общества может привести к тому, что через 20-25 лет у нас будет просто дыра по рождаемости, у нас просто не будут появляться детки", – объяснил Притула.

Он добавил, что "здесь уже вопрос лежит в больших пластах":

"Усиление ли наполнения украинской армии путем грамотного рекрутинга, или увеличение денежного ценза поощрения, или работа с определенными группами, которые сейчас имеют отсрочку от военной службы в связи с многодетностью. Посмотрим, поживем – увидим".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: Про долг Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

К слову, спикер ОК "Запад" Олег Домбровский заявил, что на сегодняшний день Украина не нуждается в мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет. Решение о мобилизации с 18 лет будет зависеть от ситуации на фронте.

Читайте также: