РФ створює нову загрозу на Харківщині: експерт про небезпеку

Армія РФ створила плацдарм біля населеного пункту Новомлинськ на Куп'янському напрямку в Харківській області. Втім, українським Збройними силам вдалося його знищити.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, ситуація вирівнялася після того, як окупанти переправилися на човнах через річку Оскіл. Втім, російським загарбникам вдалося створити другий плацдарм на правому березі Осколу - у районі Масютівки. Попович наголошує: наразі стверджувати, що його також розбили рано. На цій ділянці фронту тривають бої.

Попович каже, що ці два плацдарми мали загрозу для населеного пункту Дворічна. Саме звідси росіяни могли відкрити прямий шлях на Куп'янськ. Таким чином російські окупанти планували наступ на місто одразу з двох сторін.

Армія РФ також не відмовляється від спроб штурму на півночі Харківської області, особливо у районі Вовчанська. Там окупанти хочуть створити "буферну зону". Наразі досягти бажаного армії РФ не вдається. Втім, ризик загострення ситуації на цьому відтинку залишається.

Як повідомлялося, армія РФ намагається закріпитися на островах поблизу Херсона. Окупанти проводить штурми на цьому напрямку.

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