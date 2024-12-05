Генштаб повідомив новини з фронту: де атакує РФ

"Найгарячіша" на фронті ситуація – на Покровському і Курахівському напрямках.

На фронті в Україні протягом доби було зафіксовано 168 боїв. Найбільше штурмів та наступальних дій російських військ відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у зведенні 5 грудня.

На Харківському напрямку російська армія влаштувала сім атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга, Глибоке. Ворог також активно задіював бомбардувальну авіацію.

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На Куп’янському напрямку загарбники провели 15 атак. Українські війська відбивали штурмові ворожі дії у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів. Ворог намагався просунутись уперед неподалік від Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.

На Торецькому напрямку російські війська провели чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 41 штурмову і наступальну дію армії РФ у напрямку Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Лисівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 41 штурм ворога. Основні наступальні зусилля загарбники зосереджували у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки.

На Времівському напрямку окупанти провели 19 штурмів українських позицій неподалік від Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російська армія не проводила наступальних дій, але активно застосовувала авіацію.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував українські позиції. Російські сили отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни з території своєї країни обстрілюють з артилерії та авіації райони українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. Там ворог 22 рази штурмував позиції українських військ, влаштував 335 артобстрілів, 17 авіаударів, скинувши 25 КАБів.

До слова, у Deep State повідомили, що ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром у Донецькій області. Своєю чергою російські війська захопили Благодатне.

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