Оборона Покровська: DeepState про ключове завдання РФ для подальшого просування

DeepState попередив про загрозу для Покровська у разі втрати ключового села.

Захоплення села Шевченко на підступах до Покровська дозволить росіянам вийти на оперативний простір і отримати додаткову можливість штурму міста.

Про вкрай загрозливу ситуацію на Покровському напрямку пише аналітичний портал DeepState.

У DeepState зауважують, що після захоплення Селидового російські окупанти продовжили розвивати свій успіх і на сьогодні він досить суттєвий. Наразі виділяють декілька районів постійної активності ворога – відтинок Сухий Яр-Лисівка-Даченське південно східніше від Покровська та Петрівка-Жовте-Новопустинка, який вже розгортається південно західніше від міста.

Фото: Deepstatemap

"Якщо в районі першого Сили Оборони більш-менш успішно стримують тиск противника, то в районі другого обстановка стає критичною з невтішними перспективами для противника", – йдеться в повідомленні.

За інформацією каналу, росіяни зайняли село Жовте і продовжують штурмові дії в напрямку Новопустинки та Новотроїцького.

"Але ще більш неприємним моментом є атаки ворога на н.п. Шевченко, де було помічено його присутність на околицях. Село є однією з ключових задач ворога, який дасть змогу відкрити оперативний простір для подальшого просування на Покровськ і відкрити фактично додаткову можливість штурму міста", – наголошують у DeepState.

Канал прогнозує активність росіян у перекритті логістики до Покровська, як вони це робили і роблять в інших населених пунктах.

"Щодня на штурм відправляється велика кількість техніки та піхоти і, на жаль, безупинний тиск приносить свої плоди. Тож тільки якісне використання сил та правильна організація оборони може дати можливість стримати ворога, де "тягатися" з ним в "кількості" є безглуздим та немає жодного сенсу", – радять аналітики.

Також в разі успіхів в районі села Шевченко росіяни можуть перекидати додаткові ресурси на напрямок для підсилення угрупування. А у разі окупації Курахового та Великої Новосілки ворог зможе вивільнити значну кількість сил для наступу на Покровськ.

Раніше генерал Бундесверу попередив, що росіяни можуть захопити Покровськ до кінця року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.