В Україні масштабна повітряна тривога: "почервоніло" пів країни

Існує загроза застосування ворожої балістики для східних, центральних та південних областей з південного сходу.

Пізно увечері в середу, 4 грудня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Станом на 23:00 на мапі повітряних тривог "почервоніла" половина території країни.

Як повідомили в Повітряних силах, існує загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей з південного сходу.

Окрім того, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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"Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження", - попередили у Повітряних силах.

Повідомляється також про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг та повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Нагадаємо, російські загарбники 3 грудня завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумщини.

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