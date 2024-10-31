DeepState: РФ окупувала місто Селидове та ще два села

У Генштабі цю інформацію поки не коментують.
Російські окупанти захопили населені пункти Селидове, Вишневе і Зоряне.
Таку інформацію дає моніторинговий канал DeepState.
Селидове і Вишневе розташовані на Покровському напрямку. Населення міста Селидове станом на 2022 р. становило понад 20 тис. людей. Населення села Вишневе, яке входило до Селидовської громади, становило на початок 2022 року всього 244 особи.
Село Зоряне розташоване на Курахівському напрямку. За даними перепису 2001 року населення села становило 939 осіб
Також, за інформацією каналу, ворог просунувся біля Новоукраїнки (південніше Курахового), в Новодмитрівці та Курахівці.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупанти намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч. Інформацію про окупацію Селидового та інших населених пунктів не коментують.
Раніше повідомлялося, що росіяни готують наступ у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки.
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