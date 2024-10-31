DeepState: РФ окупувала місто Селидове та ще два села

У Генштабі цю інформацію поки не коментують.

Російські окупанти захопили населені пункти Селидове, Вишневе і Зоряне.

Таку інформацію дає моніторинговий канал DeepState.

Селидове і Вишневе на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Селидове і Вишневе розташовані на Покровському напрямку. Населення міста Селидове станом на 2022 р. становило понад 20 тис. людей. Населення села Вишневе, яке входило до Селидовської громади, становило на початок 2022 року всього 244 особи.

Село Зоряне розташоване на Курахівському напрямку. За даними перепису 2001 року населення села становило 939 осіб

Зоряне на карті / Фото: Deepstatemap

Також, за інформацією каналу, ворог просунувся біля Новоукраїнки (південніше Курахового), в Новодмитрівці та Курахівці.

Новоукраїнка на карті / Фото: Deepstatemap

Новодмитрівка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Курахівка на карті / Фото: Deepstatemap

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупанти намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч. Інформацію про окупацію Селидового та інших населених пунктів не коментують.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують наступ у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки.

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