DeepState: РФ оккупировала город Селидово и еще два села

В Генштабе эту информацию пока не комментируют.
Российские оккупанты захватили населенные пункты Селидово, Вишневое и Зоряное.
Такую информацию дает мониторинговый канал DeepState.
Селидово и Вишневое расположены на Покровском направлении. Население города Селидово на 2022 г. составило более 20 тыс. человек. Население села Вишневое, которое входило в Селидовскую громаду, составляло на начало 2022 всего 244 человека.
Село Зоряное расположено на Кураховском направлении. По данным переписи 2001 года население села составило 939 человек
Также, по информации канала, враг продвинулся возле Новоукраинки (южнее Курахово), в Нововодмитровке и Кураховке.
В Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидового, но получили отпор. Информацию об оккупации Селидового и других населённых пунктов не комментируют.
Ранее сообщалось, что россияне готовят наступление в Запорожской области с применением бронетехники.
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