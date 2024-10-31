DeepState: РФ оккупировала город Селидово и еще два села

В Генштабе эту информацию пока не комментируют.

Российские оккупанты захватили населенные пункты Селидово, Вишневое и Зоряное.

Такую информацию дает мониторинговый канал DeepState.

Селидово и Вишневое на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Селидово и Вишневое расположены на Покровском направлении. Население города Селидово на 2022 г. составило более 20 тыс. человек. Население села Вишневое, которое входило в Селидовскую громаду, составляло на начало 2022 всего 244 человека.

Село Зоряное расположено на Кураховском направлении. По данным переписи 2001 года население села составило 939 человек

Зоряное на карте / Фото: Deepstatemap

Также, по информации канала, враг продвинулся возле Новоукраинки (южнее Курахово), в Нововодмитровке и Кураховке.

Новоукраинка на карте / Фото: Deepstatemap

Новодмитровка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Кураховка на карте / Фото: Deepstatemap

В Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидового, но получили отпор. Информацию об оккупации Селидового и других населённых пунктов не комментируют.

Ранее сообщалось, что россияне готовят наступление в Запорожской области с применением бронетехники.

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