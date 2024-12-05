Генштаб сообщил новости с фронта: где атакует РФ

"Самая горячая" на фронте ситуация — на Покровском и Кураховском направлениях.

На фронте в Украине за сутки было зафиксировано 168 боев. Больше всего штурмов и наступательных действий российских войск произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в сводке 5 декабря.

На Харьковском направлении российская армия устроила семь атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое. Враг также активно задействовал бомбардировочную авиацию.

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На Купянском направлении захватчики провели 15 атак. Украинские войска отражали штурмовые вражеские действия в направлении Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленой Рощи и Лозовой.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении российские войска провели четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 41 штурмовое и наступательное действие армии РФ в направлении Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустынки. Самая большая концентрация вражеских атак была близ населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили 41 штурм врага. Основные наступательные усилия захватчики сосредотачивались в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времивском направлении оккупанты провели 19 штурмов украинских позиций недалеко от Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российская армия не предпринимала наступательных действий, но активно применяла авиацию.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции. Российские силы получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне с территории страны обстреливают из артиллерии и авиации районы украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Там враг 22 раза штурмовал позиции украинских войск, устроил 335 артобстрелов, 17 авиаударов, сбросив 25 КАБов.

К слоаву, в Deep State сообщили, что ВСУ возобновили контроль над Новым Комаром в Донецкой области. В свою очередь российские войска захватили Благодатное.

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