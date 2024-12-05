Как победить Трампу Путина на мирных переговорах: сценарий от Foreign Policy

Рекордные потери России в Украине могут свидетельствовать о том, что президент РФ Владимир Путин надеется на начало переговоров, как только Дональд Трамп официально станет президентом США.

Такое мнение высказал заместитель директора российских программ Фонда защиты демократий Джона Гарди и Марк Монтгомери из Cyberspace Solarium Commission 2.0 изданию Foreign Policy.

"Для как можно более справедливого и продолжительного мира между Украиной и Россией нужно максимально сильно надавить на Кремль. Поскольку иначе Путин, чувствуя силу, выставит перед Украиной такие требования, которые будут близки к капитуляции — например, речь будет идти не только об аннексии немалой части украинской территории, не только об отказе от НАТО, но и об ограничении количества украинской армии", — считает эксперт.

Как пишет автор, новая администрация Белого дома должна проинспектировать склады Пентагона, чтобы понять, что еще можно предоставить Украине. Например, решить - нужно ли хранить в США просроченные снаряды ATACMS —или лучше отдать их Украине. То же касается снарядов JASSM, способных преодолевать большие расстояния, чем ATACMS.

"Безусловно, надо надавить на российскую экономику. Закрыть пробелы в санкциях, снизить верхнюю допустимую цену на нефть. Чем сложнее Путину будет держать свою экономику на плаву и финансировать войну, тем выше шансы на справедливое мирное соглашение", — пишет автор.

Ранее аналитики сообщили, что в российском информационном пространстве продолжают подчеркивать, что Путин не заинтересован в урегулировании войны в Украине путем переговоров, которое приведет к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на источники, среди которых, как утверждается, пять действующих и бывших российских чиновников, сообщало, что Путин готов обсуждать с Трампом после его вступления в должность президента возможность прекращения огня в Украине и, в частности, готов согласиться на замораживание войны на текущей линии фронта, но не намерен отказываться от большей части оккупированных Россией украинских территорий, а также настаивает на том, что Украина не должна вступить в НАТО.

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