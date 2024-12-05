Як перемогти Трампу Путіна на мирних переговорах: сценарій від Foreign Policy

Рекордні втрати Росії в Україні можуть свідчити про те, що президент РФ Володимир Путін сподівається на початок переговорів, щойно Дональд Трамп офіційно стане президентом США.

Таку думку висловив заступник директора російських програм Фонду захисту демократій Джона Гарді та Марка Монтгомері з Cyberspace Solarium Commission 2.0 виданню Foreign Policy.

"Для якомога більш справедливого і тривалого миру між Росією треба максимально сильно натиснути на Кремль. Оскільки інакше Путін, відчуваючи силу, виставить перед Україною такі вимоги, які будуть близькими до капітуляції — наприклад, йтиметься не лише про анексію чималої частини української території, не лише про відмову від НАТО, а й про обмеження на кількість української армії", - вважає експерт.

Як пише автор, нова адміністрація Білого дому має проінспектувати склади Пентагону, щоб зрозуміти, що ще можна надати Україні. Наприклад, вирішити, чи так уже треба зберігати в США прострочені снаряди ATACMS — чи краще віддати їх Україні. Те ж стосується снарядів JASSM, здатних долати більші відстані, ніж ATACMS.

"Безумовно, треба натиснути на російську економіку. Закрити прогалини в санкціях, знизити верхню допустиму ціну на нафту. Що складніше Путіну буде тримати свою економіку на плаву й фінансувати війну, то вищі шанси на справедливу мирну угоду", - пише автор.

Раніше аналітики повідомили, що у російському інформаційному просторі продовжують наголошувати, що Путін не зацікавлений у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, яке призведе до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

У листопаді агентство Reuters із посиланням на джерела, серед яких, як стверджується, пʼять чинних і колишніх російських високопосадовців, повідомляло, що Путін готовий обговорювати з Трампом після його вступу на посаду президента можливість припинення вогню в Україні і, зокрема, готовий погодитися на заморожування війни на поточній лінії фронту, але не має наміру відмовлятися від більшої частини окупованих Росією українських територій, а також наполягає на тому, що Україна не має вступити до НАТО.

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