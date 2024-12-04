В СНБО прокомментировали попытку прорыва россиян в Купянск

Российская армия действительно совершила попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехоты пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Сейчас враг на фронте в целом делает такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраины, взорвать десант и закрепиться к подходу подкрепления. Наши воины отработали сегодня хорошо", — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что на Купянском направлении уже длительное время наблюдаются штурмовые действия оккупантов. Их задача – полностью захватить левый берег реки Оскол.

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