Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В СНБО прокомментировали попытку прорыва россиян в Купянск

Дата публикации
Просмотры
411
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В СНБО прокомментировали попытку прорыва россиян в Купянск

Купянск и Купянск-Узловой, Харьковская области

Наши воины полностью уничтожили намерения врага.

Российская армия действительно совершила попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехоты пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Сейчас враг на фронте в целом делает такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраины, взорвать десант и закрепиться к подходу подкрепления. Наши воины отработали сегодня хорошо", — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что на Купянском направлении уже длительное время наблюдаются штурмовые действия оккупантов. Их задача – полностью захватить левый берег реки Оскол.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация