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У РНБО прокоментували спробу прориву росіян до Куп'янська

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У РНБО прокоментували спробу прориву росіян до Куп'янська

Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, Харківська області

Наші воїни вщент знищили наміри ворога.

Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп'янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами. 

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що на Куп'янському напрямку вже тривалий час спостерігаються штурмові дії окупантів. Їхнє завдання - повністю захопити лівий берег річки Оскіл.

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