Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 5 грудня?
День переходу кількості в якість у всіх сферах нашого життя – від професійного до особистого та побутового. Цього дня ми можемо побачити "паростки" своїх зусиль і зрозуміти, що ми, умовно кажучи, "посіяли": благородні культури чи бур'яни. Оскільки до цього часу вони ще недостатньо сильно вкоренилися, можна зробити висновки про свої помилки та виправити їх. Головне – не змінювати напрям руху та не згортати вбік: легковажність і несерйозність Місяць цього дня не потерпить, тож обмежить енергію, відпущену ним для досягнення мети.
Терези
Терезам зірки наполегливо радять запам'ятовувати, а ще краще – записувати професійні ідеї, які спадатимуть їм на думку. Їхню справжню цінність представники знака зрозуміють пізніше: згодом, втілені в життя, вони принесуть успіх, гроші й популярність, та оскільки зараз складно передбачити весь їхній потенціал, дуже важливо зафіксувати їх у найдрібніших деталях.
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