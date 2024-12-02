"Тисяча від Зеленського": на що можна витратити кошти

Це одноразова виплата, спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму виплат для українців "єПідтримка", яку уряд запустив від 1 грудня 2024 року.

"єПідтримка" передбачає виплату по 1 000 гривень кожному громадянину (дорослим та дітям). Отримати виплати зможе кожна сім’я в Україні.

Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги. Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.

Зокрема:

на оплату комунальних послуг

на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці")

на оплату мобільного зв’язку та ліків

на купівлю українських книг та інших українських товарів

культурні послуги

Також можна буде задонатити на Збройні сили України.

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого.

Крім того, отримати виплати через "Укрпошту" зможуть зокрема пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп та громадяни, що одержують соцдопомогу (також, у прифронтовій зоні).

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