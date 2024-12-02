"Тисяча від Зеленського": на що можна витратити кошти

Це одноразова виплата, спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму виплат для українців "єПідтримка", яку уряд запустив від 1 грудня 2024 року.
"єПідтримка" передбачає виплату по 1 000 гривень кожному громадянину (дорослим та дітям). Отримати виплати зможе кожна сім’я в Україні.
Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги. Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.
Зокрема:
- на оплату комунальних послуг
- на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці")
- на оплату мобільного зв’язку та ліків
- на купівлю українських книг та інших українських товарів
- культурні послуги
Також можна буде задонатити на Збройні сили України.
Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого.
Крім того, отримати виплати через "Укрпошту" зможуть зокрема пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп та громадяни, що одержують соцдопомогу (також, у прифронтовій зоні).
Читайте також: