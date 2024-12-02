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"Тисяча від Зеленського": на що можна витратити кошти

"Тисяча від Зеленського": на що можна витратити кошти

В українців з'явилася можливість подавати заявку на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" / Фото: УНІАН

Це одноразова виплата, спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму виплат для українців "єПідтримка", яку уряд запустив від 1 грудня 2024 року.

"єПідтримка" передбачає виплату по 1 000 гривень кожному громадянину (дорослим та дітям). Отримати виплати зможе кожна сім’я в Україні.

Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги. Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.

Зокрема:

  • на оплату комунальних послуг
  • на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці")
  • на оплату мобільного зв’язку та ліків
  • на купівлю українських книг та інших українських товарів
  • культурні послуги

Також можна буде задонатити на Збройні сили України.

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого.

Крім того, отримати виплати через "Укрпошту" зможуть зокрема пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп та громадяни, що одержують соцдопомогу (також, у прифронтовій зоні).

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