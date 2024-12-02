Компанія друкує оголошення про вакансії на туалетному папері

Британська компанія надрукувала свої оголошення про вакансії на туалетному папері в інноваційний спосіб, щоб достукатися до потенційних працівників.

Про це повідомляє The Sun.

Рулони туалетного паперу з описами вакансій були розміщені в університетських туалетах Ноттінгема, де розташована авторитетна інженерна школа. Компанія Essity виступила з такою ініціативою в рамках своєї мети працевлаштувати випускників та потенційних талантів у сфері інженерії та виробництва.

Рекрутери компанії також провели дослідження серед 1000 студентів, яке показало, що 31% з них вважають перспективу пошуку роботи непосильною, а 21% не мають жодного уявлення, з чого почати після закінчення навчання.

31% студентів побоюються, що конкуренція настільки висока, що у них не буде жодного шансу бути найнятими на роботу, а 27% стурбовані тим, що їх можуть змусити працювати на роботі, якої вони насправді не хочуть. Трохи менше чверті студентів сказали, що бояться закінчувати університет, тому що їм доведеться шукати роботу.

Гарет Люсі, речник компанії з гігієни та здоров'я, яка виробляє туалетні рулони Cushelle та Velvet, сказав: "Ми хочемо створити конвеєр талановитих людей, які мають потенціал стати майбутніми лідерами нашої компанії. Оскільки ми спеціалізуємося на виробництві туалетного паперу у Великій Британії, це здавалося очевидним способом донести нашу ідею до людей. Наші дослідження показують, що пошук вакансії для випускників може бути складним, тому ми хотіли зробити його дуже простим і пов'язаним з тим, що ми робимо. Будь-хто зацікавлений може відсканувати QR-код на аркуші туалетного паперу і потрапити на наш сайт".

Нагадаємо, на Волині російську літературу перероблятимуть на туалетний папір. У такий спосіб волонтери хочуть мотивувати людей відмовлятися від усього російського та допомагати нашим бійцям.

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