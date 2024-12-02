Британская компания напечатала свои объявления о вакансиях на туалетной бумаге инновационным способом, чтобы достучаться до потенциальных работников.

Об этом сообщает The Sun.

Рулоны туалетной бумаги с описаниями вакансий размещены в университетских туалетах Ноттингема, где расположена авторитетная инженерная школа. Компания Essity выступила с такой инициативой в рамках своей цели трудоустроить выпускников и потенциальных талантов в области инженерии и производства.

Рекрутеры компании также провели исследование среди 1000 студентов, показавшее, что 31% из них считают перспективу поиска работы непосильной, а 21% не имеют никакого представления, с чего начать после окончания обучения. 31% студентов опасаются, что конкуренция настолько высока, что у них не будет никакого шанса быть нанятым на работу, а 27% обеспокоены тем, что их могут заставить работать на работе, которой они не хотят. Чуть меньше четверти студентов сказали, что боятся оканчивать университет, потому что им придется искать работу.

Гарет Люси, представитель компании по гигиене и здоровью, которая производит туалетные рулоны Cushelle и Velvet, сказал: "Мы хотим создать конвейер талантливых людей, имеющих потенциал стать будущими лидерами нашей компании. Поскольку мы специализируемся на производстве туалетной бумаги в Великобритании, это казалось очевидным способом донести нашу идею до людей. Наши исследования показывают, что поиск вакансий для выпускников может быть сложным, поэтому мы хотели сделать его очень простым и связанным с тем, что мы делаем. Любой заинтересованный может отсканировать QR-код на листе туалетной бумаги и попасть на наш сайт".

Напомним, на Волыни российскую литературу будут перерабатывать на туалетную бумагу. Таким образом, волонтеры хотят мотивировать людей отказываться от всего вражеского и помогать нашим бойцам.

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