В МОН рассказали, могут ли студенты-мужчины выезжать за границу для обучения

В Минобразования рассказали, что для этого нужно

С 2024 года украинские студенты-мужчины могут выезжать за границу для обучения в международных программах, после того, как с начала полномасштабного вторжения России они были ограничены в возможности выезда.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

По его словам, для участия в программах повышения квалификации и конференциях могут выезжать за границу преподаватели украинских учреждений высшего образования.

"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник", – сказал он.

Винницкий рассказал, что с 1 января по 1 апреля 2024 года украинские ЗВО направили 561 студента за границу для академической мобильности, и все мужчины-студенты вернулись домой, что является положительной статистикой.

Он сообщил, что к 2030 году Министерство образования и науки планирует модернизировать сеть украинских университетов, в частности, сократить их количество. Одним из критериев для укрупнения будет количество "бюджетников". МОН.

Напомним, закон о мобилизации предусматривает, что с 2025 года все студенты-мужчины в возрасте от 18 лет должны будут пройти базовую общевойсковую подготовку, а все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны будут пройти базовую военную службу.