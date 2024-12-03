Яким буде курс долара до кінця року: прогноз аналітиків

До кінця року долар дорожчатиме і його курс очікується на рівні не нижче 42 гривень.

Про це повідомляється в огляді фінансових ринків інвесткомпанії ICU.

Нацбанк України в останній тиждень листопада дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/дол. До кінця року американська валюта дорожчатиме.

Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня зріс за рахунок збільшення попиту на міжбанківському ринку. За підсумками тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% – до 41,58 грн/дол. Готівковий курс у системно важливих банках за цей період зрос на 0,6% – до 41,4 – 41,8 грн/дол.

"Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки – вихідного в США", – йдеться в огляді.

НБУ збільшив інтервенції у п’ятницю, 29 листопада, але не повернув курс до звичних осінніх меж – нижче 41,5 грн/дол.

"Навряд чи темпи минулотижневого ослаблення курсу гривні збережуться, проте ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня", – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, раніше експерт Олександр Хмелевський озвучив прогноз про те, що у грудні курс долара на міжбанку коливатиметься у межах 41,4 – 42,1 грн/дол.

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