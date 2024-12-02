"Історичне" підвищення податків: українські продукти стануть дорожчими за імпортні

2025 року очікується значна різниця між експортом та імпортом, яка сягатиме декількох десятків мільярдів доларів.

Підвищення податків в Україні від 1 грудня 2024 року призведе до зростання цін на українські продукти.

Про це в етері "КИЇВ24" заявив Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління.

"Можна очікувати на досить несподівану ситуацію, особливо враховуючи підвищення податків всередині країни, коли імпортовані харчові продукти у нас будуть коштувати дешевше, ніж вітчизняні", - сказав він.

Експерт також додав, що державний бюджет на наступний рік передбачає значний дисбаланс між обсягами експорту та імпорту. Йдеться про "фантастичну різницю" у кілька десятків мільярдів доларів.

Нагадаємо, Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього та 2025 року.

Очікується, що 2025 року завдяки підвищенню податків доходи бюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень.

Встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та ІV груп, — 13,7 млрд гривень, а від надходжень ФОПів ІІІ групи до бюджету надійде 929 млн гривень.

Таким чином, якщо зараз оподаткування доходів громадян становить 19,5% (18% ПДФО плюс 1,5% військового збору), то від 1 грудня вона зросте до 23%. Таку суму відніматимуть і банки з доходів, отриманих від розміщення депозитних вкладів.

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