Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків: що зміниться

Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.
Про це йдеться у проєкті закону 11416-д на сайті Ради.
Законом передбачається, зокрема:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;
- військовий збір для ФОПів;
- встановлення 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- щомісячне подання звітності ПДФО;
- 50% податку на надприбуток банків.
Як заявив 27 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей закон – одніа з ключових вимог наших кредиторів та є важливим для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони цього року та наступного.
Нагадаємо, закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.
Зазначимо, 10 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт, яким передбачено значне збільшення податків та військового збору.
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