"Підстав для паніки немає": Путін сказав, що трапилося з рублем

Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію з різким падінням рубля та узявся заспокоювати громадян традиційними словами "підстав для паніки немає".

Свою заяву російський диктатор зробив на пресконференції, інформують засоби масової пропаганди.

Путін пояснив причину падіння російського рубля. Він сказав, що це пов’язано не лише з інфляцією.

"Це пов'язано і не тільки з інфляційними процесами – це пов'язано з платежами до бюджету, це пов'язано з цінами на нафту. Дуже багато чинників сезонного характеру", – заявив президент РФ.

Він узявся заспокоювати громадян країни-агресорки: сказав, що "ситуація під контролем", і "якихось підстав для паніки точно немає".

"Так, і в нашій країні, і в сусідніх країнах процеси непрості, але вони під контролем", – додав господар Кремля.

Нагадаємо, напередодні російський рубль різко впав: 27 листопада його курс становив 110 руб. за дол. В українському ЦПД пояснили, що таке падіння російської валюти відбулося на тлі санкцій проти банків РФ і скорочення експорту.

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