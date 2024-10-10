Верховна Рада підвищила податки: хто і скільки тепер платитиме

Розмір військового збору підвищений до 5%. Однак він не стосується однієї категорії громадян.

Рада проголосувала у другому читанні за закононопроєкт №11416д. Історичне збільшення податків підтримало 247 депутатів ВР.

Щоправда, не всі зміни, передбачені законопроєктом, були прийняті депутатами. Зокрема для військових залишили військовий збір на рівні 1,5% (ставку податку збирались підвищити з 1,5% до 5%).

"Підвищення збору не буде лише для військових! Для інших вони протягнули підвищення військового збору до 5%", — додав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Згодом нардеп Ярослав Железняк зазначив, що "збита" під час розгляду правка №988 - це проблема. Оскільки вона є фактично половиною закону.

"Вона фізично викладена на 10-ти сторінках А4. Тому, щось мені здається що доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу… Коротше - я думаю там тепер багато юридичних проблем з текстом", - додав депутат.

Через те, що за правку № 988 не проголосували:

військовий збір для ФОПів І, ІІ та III діятиме від 1 жовтня

будь-яких перенесень військових зборів на 1 січня немає ні для кого

ті, хто працює в режимі "Дія.Сіті", теж підпадають під військовий збір

винятки для ФОПів на окупованих територіях і на території зони бойових дій

новий військовий збір для ФОПів в МПЗ не включатиметься

Що передбачено законом

зростання військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5% до 5%

зростання від 1 січня військового збору з 1,5% до 5% на інші доходи громадян

ФОПи 1-ї, 2-ї, та 4-ї групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця (від жовтня 2024 року це 800 грн на місяць), а ФОПи 3-ї групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору

впровадження мінімального податку на землю (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар

у 2024-2025 роках доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть

Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ почнеться від 1 січня 2025 року. Це необхідно для подальшого впровадження "економічного бронювання".

Очікують, що такі податкові зміни мають принести в держбюджет 2024 року 58 мільярдів гривень, а 2025 — 137 мільярдів. Це потрібно, щоб закрити "дірку в бюджеті" і на необхідному рівні фінансувати українську армію.

Низка бізнесменів різко критикували проєкт про підняття податків. Гетманцев наприкінці липня писав, що проєкт ще доопрацюють, але загалом підняття податків не уникнути. Фахівці не виключають, що зростання податків призведе до зменшення кількості робочих місць, до зростання тіні та й взагалі закриття бізнесів.

Проте представники уряду дотримуються іншої думки. Зокрема, за словами очільниці бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої, якщо Рада не ухвалить рішення про підвищення податків, військові ризикують залишитися без зарплат.

Заклики подивитися на інші джерела фінансування державного бюджету лунають і з-за кордону. Зокрема, раніше Американська торгова палата в Україні розкритикувала податкові плани уряду, закликавши уряд та правоохоронні органи активізувати боротьбу з тіньовою економікою для забезпечення надходжень до бюджету та чесної конкуренції.

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