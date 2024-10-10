G-WEB.GROUP – співпраця з 97 окремим механізованим батальйоном 60-ї ОМБр ЗСУ

Вже через кілька днів після 24 лютого, ми почали доставляти в Україну приціли, тактичне спорядження та одяг — усе те, що було в гострому дефіциті або взагалі відсутнє. У подальшому до цього списку додалися тепловізори, прилади нічного бачення, автомобілі та інше життєво необхідне спорядження.

Постійна допомога, спрямована на перемогу

Окрім регулярних поставок обладнання, ми шукали можливість надати більш профільну допомогу. Завдяки нашому досвіду співпраці з різними благодійними фондами ми були впевнені, що така нагода обов'язково з'явиться. І навесні 2024 року нас знайшов Дмитро Заражевський, колишній керівник фондів "Життєлюб" та "Добробут-Фундація", а нині — співзасновник "42 Foundation". Він запропонував нам розробити вебсайт для 97 окремого механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Не вагаючись, ми одразу погодились на цю благодійну ініціативу!

Відгуки G-WEB GROUP про подібні проєкти неодноразово підкреслювали наш підхід до роботи та досвід у сфері цифрових рішень. Співпраця з благодійними організаціями стала для нас важливою частиною діяльності, що сприяє розвитку взаємної довіри та довгострокових партнерств.

Співпраця з 42 Foundation та військовими

Ми оперативно організували зустріч з командою 42 Foundation та Фундація 97, що опікується однойменним батальйоном. Після короткого обговорення ми розпочали роботу.

КРОК 1: Бриф і визначення ключових потреб

Основними завданнями сайту були інформування про батальйон для рекрутерів та збір донатів. Ми окреслили основні блоки сайту:

Головний банер із закликом до дії; Інформація про нас; Цінності батальйону; Вакансії; Фотографії з тренувань; Соціальне забезпечення; Медіа-розділ; Відповіді на часті запитання (FAQ).

КРОК 2: Розробка та узгодження прототипів

Ми ніколи не нехтуємо етапом створення прототипів, оскільки це дозволяє уникнути зайвих правок на пізніх етапах. Прототипи були швидко розроблені та узгоджені з командою. Цей підхід отримує позитивні відгуки від клієнтів G-WEB.GROUP, оскільки значно заощаджує час.

КРОК 3: Дизайн

Після затвердження прототипів наші дизайнери розпочали роботу у Figma, одразу готуючи варіанти для десктопних і мобільних версій. Наявність айдентики батальйону та фотоматеріалів значно прискорила процес. Результат — готовий дизайн сайту.

КРОК 4: Розробка

Зважаючи на відсутність складної функціональності, ми вирішили реалізувати сайт на чистому HTML для забезпечення максимального рівня безпеки. Використання CMS, як-от WordPress, могло б створити потенційні вразливості в системі. Після розробки сайт було заповнено узгодженими матеріалами та підключено до домену https://97.army.

SEO як частина допомоги

Не могли не приділити увагу SEO — одному з ключових напрямів роботи G-WEB.GROUP. Ми оптимізували всі заголовки, мета-теги та розмітки для соціальних мереж, щоб забезпечити сайту максимальну видимість у пошукових системах.

ВИСНОВОК

Цей проект приніс нам не лише професійне, але й велике моральне задоволення. Швидкість і чіткість запитів від 42 Foundation та 97 батальйону лише додавали мотивації, дозволивши нам створити справді якісний продукт. Відгуки клієнтів G-WEB GROUP про нашу роботу в цьому напрямі підтверджують правильність обраних рішень і стратегій. Попереду ще один спільний проект із цією командою, і ми з нетерпінням чекаємо на його реалізацію!