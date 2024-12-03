Каким будет курс доллара до конца года: прогноз аналитиков

До конца года доллар будет дорожать, и его курс ожидается на уровне не ниже 42 гривен.

Об этом сообщается в обзоре финансовых рынков инвесткомпании ICU.

Нацбанк Украины в последнюю неделю ноября разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/долл. До конца года американская валюта будет дорожать.

Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на межбанковском рынке. По итогам недели официальный курс доллара вырос на 0,6% – до 41,58 грн/долл. Наличный курс в системно важных банках за этот период вырос на 0,6% – до 41,4 – 41,8 грн/долл.

"Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения — выходного в США", — говорится в обзоре.

НБУ увеличил интервенции в пятницу, 29 ноября, но не вернул курс в привычные осенние границы – ниже 41,5 грн/долл.

"Вряд ли темпы прошлогоднего ослабления курса гривны сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса, по меньшей мере, до 42 грн/доллар до конца декабря", – говорится в прогнозе.

Напомним, ранее эксперт Александр Хмелевский озвучил прогноз о том, что в декабре курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,4 – 42,1 грн/долл.

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