Эксперт рассказал, каким будет курс доллара в декабре: ожидать ли роста

В краткосрочном курсе доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным.

Об этом сообщил эксперт Александр Хмелевский в комментарии "Главреду".

"Согласно Госбюджету на 2024 год, максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн. В декабре курс на межбанке не превысит этой отметки. Но ввиду большого спроса на иностранную валюту, Нацбанк будет вынужден снизить курс гривны", – сказал он.

В декабре курс гривны на межбанке будет колебаться в пределах 41,4-42,1 грн. за доллар. грн.

По словам Хмелевского, проблемы ЕС отражаются на курсе евро, который теряет свои позиции по отношению к доллару. В ближайшие месяцы ожидается продолжение тенденции усиления доллара по отношению к евро.

Курс гривны продолжает находиться в узком коридоре по отношению к доллару уже четвертый месяц. Однако сокращение иностранного финансирования или любые задержки в поступлении тех или иных траншей могут привести к усилению девальвации гривны.

Как сообщалось, доллар испытывает нервы украинцев на прочность – колебания его курса в течение недели становятся все заметнее, однако в итоге все возвращается на круги своя. А вот евро постоянно дешевеет, нисходящий тренд длится два месяца, за это время евровалюта потеряла на наличном рынке более 5 % стоимости по отношению к гривне или 2,5 грн.

Читайте также:

Прощальный подарок от Байдена и доллар по 45: что скрывают бюджет-2025