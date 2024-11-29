Гроші на субсидії: Шмигаль зробив важливу заяву

Денис Шмигаль анонсував підтримку всім родинам, які потребують субсидій на компослуги.

Із держбюджету 2025 року на субсидії в Україні буде виділено понад 40 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду написав у Мережі, що понад половина усіх видатків бюджету на 2025 рік будуть скеровані а оборону та безпеку України.

Також читайте Українці можуть втратити субсидію через родича: яка причина

"Збільшуємо фінансування на закупівлю зброї, техніки та дронів, для розвитку власного військового виробництва", – зауважив Шмигаль.

Він також розповів про плани щодо фінансування у соціальній сфері 2025 року:

буде проведена індексація пенсій,

буде підвищення зарплат учителям у січні та вересні через спеціальні доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка",

буде розширено програму "Доступні ліки".

"На субсидії виділяємо більше 40 млрд грн, що дозволяє підтримати всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг", – акцентував прем’єр.

До слова, в середині листопада Пенсійний фонд України оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.