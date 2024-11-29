Гроші на субсидії: Шмигаль зробив важливу заяву

Денис Шмигаль анонсував підтримку всім родинам, які потребують субсидій на компослуги.
Із держбюджету 2025 року на субсидії в Україні буде виділено понад 40 млрд грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Очільник уряду написав у Мережі, що понад половина усіх видатків бюджету на 2025 рік будуть скеровані а оборону та безпеку України.
"Збільшуємо фінансування на закупівлю зброї, техніки та дронів, для розвитку власного військового виробництва", – зауважив Шмигаль.
Він також розповів про плани щодо фінансування у соціальній сфері 2025 року:
- буде проведена індексація пенсій,
- буде підвищення зарплат учителям у січні та вересні через спеціальні доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка",
- буде розширено програму "Доступні ліки".
"На субсидії виділяємо більше 40 млрд грн, що дозволяє підтримати всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг", – акцентував прем’єр.
До слова, в середині листопада Пенсійний фонд України оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону.
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