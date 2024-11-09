В Україні змінився розмір субсидії: що треба знати

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі.

Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що до списку комунальних послуг було додано послугу опалення.

Про це повідомили в ПФУ.

У відомстві зазначили, що перерахунок було здійснено автоматично.

"Від початку опалювального сезону Пенсійний фонд України автоматично перераховує одержувачам житлових субсидій розміри цих виплат. Адже до переліку комунальних послуг додається послуга опалення, за неї необхідно платити, відповідно розмір субсидії має зростати", — йдеться в повідомленні.

Якщо заяву на отримання субсидії ще не подано, це можна зробити в будь-який час. Існує кілька варіантів подання заявки:

особисто — звернувшись до сервісного центру ПФУ

поштою — звернувшись за адресою територіального органу фонду

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд"

Нагадаємо, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак повідомила, що українці, які ще не встигли подати документи на субсидії для опалювального сезону 2024-2025 років, мають можливість зробити це до 30 листопада.

У такому разі їм буде нарахована допомога "заднім числом", починаючи від 1 жовтня. Якщо ж документи подаються після цієї дати, але до 1 грудня, виплати розпочнуться від місяця звернення.

Для подання документів не обов’язково особисто відвідувати ЦНАП чи Пенсійний фонд – це можна зробити онлайн. Крім того, діє спрощений формат подання від весни 2023 року. Тепер можна подати лише один документ, вказавши членів родини, а решту інформації Пенсійний фонд збере самостійно.

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