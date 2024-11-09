В Украине изменился размер субсидии: что нужно знать

Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил размеры жилищных субсидий для отопительного сезона Это связано с тем, что в список коммунальных услуг была добавлена услуга отопления.

Об этом сообщили в ПФУ.

В ведомстве отметили, что перерасчет был произведен автоматически.

"С начала отопительного сезона Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат. Ведь к перечню коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти", — говорится в сообщении.

Если заявление на получение субсидии еще не подано, это можно сделать в любое время. есть несколько вариантов:

лично — обратившись в сервисный центр ПФУ

почтой — обратившись по адресу территориального органа фонда

онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд"

Напомним, заместитель министра социальной политики Дария Марчак сообщила, что украинцы, еще не успевшие подать документы на субсидии для отопительного сезона 2024-2025 годов, имеют возможность сделать это до 30 ноября.

В таком случае им будет начислена помощь "задним числом", начиная с 1 октября.

Для подачи документов не обязательно лично посещать ЦНАП или Пенсионный фонд – это можно сделать онлайн. Кроме того, действует упрощенный формат представления с весны 2023 года.

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