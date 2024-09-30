Пенсии, выплаты ВПЛ, субсидии и тарифы: что изменится для украинцев с 1 октября

Некоторые украинцы получат увеличение минимальной помощи по безработице, а также пенсий.

В октябре 2024 года украинцев ожидают некоторые изменения.

Об этом пишет ТСН.ua

Возрастная надбавка к пенсии

В октябре 2024 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн

Идентификация пенсионеров в октябре

Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продления выплат могут пройти проверку в октябре любым удобным способом.

Назначение субсидии

Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, могут обратиться за назначением субсидии.

С 1 октября в Украине начинается процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины.

Расчет будет производиться через 15 дней, независимо от точной даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. То есть выплата за октябрь будет произведена в ноябре, поэтому в октябре сумма субсидии для тех, кто уже ее получал, останется неизменной.

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд осуществит перерасчет субсидий. Это будет сделано с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммунальные платежи.

Помощь ВПО: кто сможет получать ее еще 6 месяцев

Внутри перемещенным лицам, получившим продолжение выплат на основании мартовских изменений (кроме беременных женщин, получивших продолжение выплат на основании медицинского заключения о беременности и родах), пособие продлевается автоматически без дополнительного обращения.

Однако в течение месяца с даты продления выплаты помощи орган социальной защиты населения проведет проверку получателей помощи на соответствие критериям, указанным в пунктах 7 и 7-1 (имущественные критерии) и 13-1 — 13-4 Порядка (критерии продления выплат). В случае выявления несоответствия указанным критериям или требованиям выплата пособия прекращается от месяца, следующего за месяцем автоматического продления выплаты пособия.

Какой размер помощи ВПЛ осенью 2024 года

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн

для других лиц — 2000 грн

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца

Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью

Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.

Выплаты могут потерять:

граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)

приобрели новое транспортное средство, от года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы

имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн.

Если изменений не произошло — семьи получат выплаты до февраля 2025 года

Кто будет платить за электроэнергию по льготному тарифу с 1 октября

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

То есть, в октябре мы будем платить за свет 4,32 грн/кВт-ч.

В то же время, с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года, то есть в течение отопительного сезона, потребители, использующие электроотопительные установки, будут платить по льготному тарифу за электроэнергию в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц .

"Ночной" тариф на электроэнергию (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) к октябрю будет составлять — 2,16 грн/кВт.

Установив двухзонный счетчик, учитывающий потребление в дневное и ночное время суток, можно существенно сэкономить на электроэнергии. Потребители, у которых установлен такой счетчик, будут платить за электроэнергию в промежутке между 23:00 и 07:00 только половину стандартного тарифа.

Минимальная помощь по безработице

Ожидается, что с начала октября увеличится минимальный размер пособия по безработице. Как сообщила руководитель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, сумма выплат будет составлять 3 тысячи грн.

Повышение минимального размера пособия будет касаться только людей, имеющих минимум семь месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных переселенцев.

Для людей, не имеющих страхового стажа, размер пособия по безработице останется на уровне 1,5 тыс. грн.

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