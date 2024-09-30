Пенсии, выплаты ВПЛ, субсидии и тарифы: что изменится для украинцев с 1 октября

Некоторые украинцы получат увеличение минимальной помощи по безработице, а также пенсий.
В октябре 2024 года украинцев ожидают некоторые изменения.
Об этом пишет ТСН.ua
Возрастная надбавка к пенсии
В октябре 2024 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.
Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:
- лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн
- лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн
- лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн
Идентификация пенсионеров в октябре
Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продления выплат могут пройти проверку в октябре любым удобным способом.
Назначение субсидии
Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, могут обратиться за назначением субсидии.
С 1 октября в Украине начинается процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины.
Расчет будет производиться через 15 дней, независимо от точной даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. То есть выплата за октябрь будет произведена в ноябре, поэтому в октябре сумма субсидии для тех, кто уже ее получал, останется неизменной.
В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд осуществит перерасчет субсидий. Это будет сделано с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммунальные платежи.
Помощь ВПО: кто сможет получать ее еще 6 месяцев
Внутри перемещенным лицам, получившим продолжение выплат на основании мартовских изменений (кроме беременных женщин, получивших продолжение выплат на основании медицинского заключения о беременности и родах), пособие продлевается автоматически без дополнительного обращения.
Однако в течение месяца с даты продления выплаты помощи орган социальной защиты населения проведет проверку получателей помощи на соответствие критериям, указанным в пунктах 7 и 7-1 (имущественные критерии) и 13-1 — 13-4 Порядка (критерии продления выплат). В случае выявления несоответствия указанным критериям или требованиям выплата пособия прекращается от месяца, следующего за месяцем автоматического продления выплаты пособия.
Какой размер помощи ВПЛ осенью 2024 года
Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн
- для других лиц — 2000 грн
Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца
Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью
Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.
Выплаты могут потерять:
- граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин
- ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
- приобрели новое транспортное средство, от года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)
- имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы
- имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн.
Если изменений не произошло — семьи получат выплаты до февраля 2025 года
Кто будет платить за электроэнергию по льготному тарифу с 1 октября
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.
То есть, в октябре мы будем платить за свет 4,32 грн/кВт-ч.
В то же время, с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года, то есть в течение отопительного сезона, потребители, использующие электроотопительные установки, будут платить по льготному тарифу за электроэнергию в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц .
"Ночной" тариф на электроэнергию (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) к октябрю будет составлять — 2,16 грн/кВт.
Установив двухзонный счетчик, учитывающий потребление в дневное и ночное время суток, можно существенно сэкономить на электроэнергии. Потребители, у которых установлен такой счетчик, будут платить за электроэнергию в промежутке между 23:00 и 07:00 только половину стандартного тарифа.
Минимальная помощь по безработице
Ожидается, что с начала октября увеличится минимальный размер пособия по безработице. Как сообщила руководитель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, сумма выплат будет составлять 3 тысячи грн.
Повышение минимального размера пособия будет касаться только людей, имеющих минимум семь месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных переселенцев.
Для людей, не имеющих страхового стажа, размер пособия по безработице останется на уровне 1,5 тыс. грн.
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